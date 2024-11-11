نانت الفرنسي يستنكر العنصرية ضد لاعبيه

أبدى نادي نانت الفرنسي استياءه الشديد بعد تعرض لاعبه الدولي الويلزي سوربا توماس لإهانات عنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشارك توماس المعار إلى نانت من هدرسفيلد الإنجليزي، بديلا في الدقائق الأخيرة من المباراة التي خسرها الفريق الكناري أمام لانس بنتيجة 2 / 3 قبل أن يتم استبداله مجددا.

وأصدر النادي الفرنسي بيانا مساء الأحد يقول: "يعرب نادي نانت عن استيائه الشديد بعد الإهانات العنصرية التي تعرض لها توماس بعد مباراة ضد لانس على وسائل التواصل الاجتماعي".

وأكد نانت على دعمه التام والمستمر للاعبه.

وسجل توماس هدفا واحدا في 11 مباراة بقميص نانت هذا الموسم.

وبدأ نانت مشواره بالحصول على سبع نقاط من أول ثلاث مباريات، لكنه اكتفى بثلاثة انتصارات في آخر ثماني مباريات.