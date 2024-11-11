طمأن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، جمهوره على حالته الصحية، بعدما تم تداول أنباء مؤخرا عن احتجازه في المستشفى قائلا: "إنه عانى مؤخرا من نزلة شعبية أثرت على التنفس، الأمر الذي تطلب دخوله المستشفى والاطمئنان على حالته".

وأضاف كامل، في بيان صحفي، أنه حاليا يتواجد في منزله بعد خضوعه لجلسات أكسجين وتحاليل، مشيرا إلى أن الأمر استغرق 4 ساعات في المستشفى، قائلا: "والحمد لله على كل حال وكل اللي يجيبه ربنا كويس".

وأعلن مؤخرا الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، اختياره عضوا بمجلس المعهد العالي للموسيقى العربية، معربًا عن بالغ سعادته بذلك التكليف.

وقدم الشكر لكل من أسهم في نجاح مشواره الفني، بعد الإسهامات الكبيرة الذي حققها في منصبه خلال الفترة الماضية.