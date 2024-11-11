مهرجان دي-كاف اختتم فعاليات دورته الـ12

- أحمد العطار: مهرجان وسط البلد جزء أساسي من المشهد الثقافي المصري.. ونطلق ملتقى الفنون العربية العام المقبل

اختتم مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف) فعاليات نسخته الثانية عشرة، أمس الأحد، بعد ان قدم المهرجان، على مدار ثلاثة أسابيع، 26 عرضًا متنوعًا. شملت الفنون الأدائية، وفنون الميديا الحديثة، والموسيقى، والفعاليات الخاصة، بمشاركة 124 فنانًا من 21 دولة، وأُقيمت 9 ورش عمل في مجالات مختلفة،ضمن 12 مساحة فنية مختلفة شملت مسارح وقاعات عرض حديثة ومساحات متعددة الاستخدامات وأماكن مفتوحة، تضمن برنامج المهرجان هذا العام عروض شملت أعمالًا تُعرض لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، كما شهد اقبالًا جماهيريا وصل إلى 5000 متفرج.

يقول أحمد العطار المدير الفني للمهرجان "هذه الدورة من المهرجان كانت مهتمة بدرجة كبيرة بشباب المبدعين من المنطقة العربية، وهو ما نجده اساسياً لتطور المشهد الفني بالمنطقة العربية، فقدم المهرجان هذا العام برامج تدريبية سواء للمخرجين أو المدراء الثقافيين، بحضور عدد كبير من الفاعلين الثقافيين من مصر و العالم، مما صنع زخم مميز و نقاشات عبر فيها المشاركون عن أفكارهم و تحدياتهم خلال هذه الفترة الدقيقة لمنطقتنا العربية، نستعد أيضا للدورة المقبلة بعودة ملتقى الفنون العربية المعاصرة، كما نسعى لاستضافة فاعلية ثقافية أفريقية للمرة الأولى بالمهرجان"

و أضاف العطار: "أن أبرز نجاحات هذه الدورة هو وصول العروض لجمهور غير المعتاد على المهرجان، وأشار ان المهرجان أصبح له قاعدة جماهيرية متنوعة من مختلف الفئات العمرية والطبقات الاجتماعية."

يذكر أن المهرجان هذا العام أطلق المهرجان برنامج "القاهرة تنادي" الذي استضاف 13 مخرجًا ومصمم رقص من العالم العربي، وذلك بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، من خلاله 8 عروض مختلفة هي المشاريع الأولى للمخرجين، كما تضمن البرنامج عروضًا تقديمية لـ13 مشروعًا لشباب المخرجين المشاركين في ببيت السناري التابع لمكتبة الإسكندرية، بحضور أكثر من 90 فاعلًا ثقافيًا مصريًا ودوليًا من دول مصر ولبنان وفلسطين والسعودية وفرنسا وتونس وموزمبيق وبريطانيا والتشيك وبلجيكا. مثل هؤلاء الفاعلون عددًا من المهرجانات والمؤسسات الدولية مثل مهرجان أفينيون الدولي، مؤسسة مفردات، مهرجان مرسيليا، أكاديمية MBC للتدريب، إلى جانب مؤسسات مصرية منها دوار للفنون، ستوديو عزت عزت للرقص المعاصر، ماعت للرقص المعاصر، ومدرار.