 رامي جمال ينتهي من تسجيل ألبومه الجديد مش لاقيكي - بوابة الشروق
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رامي جمال ينتهي من تسجيل ألبومه الجديد مش لاقيكي

إسراء زكريا
نشر في: الإثنين 11 نوفمبر 2024 - 10:11 م | آخر تحديث: الإثنين 11 نوفمبر 2024 - 10:11 م

أعلن الفنان رامي جمال عن انتهائه من تسجيل جميع أغاني ألبومه الجديد "مش لاقيكي"، مؤكدا أنه سيتم طرحه خلال الفترة المقبلة.

ونشر جمال صورة له، عبر حسابه على إنستجرام، معلقا: "الحمد لله انتهيت من ألبومي الجديد مش لاقيكي، شكرا لكل الصناع العباقرة الموجودين؛ لجمال فنهم وحبهم، وأنا دايما بشوف الحب في العمل لا يقل أهمية عن جودة الفن، ودي نعمة ربنا رازقني بيها من أول يوم شغل".

وأضاف: "شكرا لأهلي، وزوجتي، وإن شاء الله قريب جدا هنسمع الألبوم سوا".

وطرح الفنان رامي جمال أخيرا، أغنية "وجوده تعبني" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهي من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري.

 

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A post shared by Ramy Gamal (@ramygamalmusic)


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