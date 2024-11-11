رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتفقد المركز الإعلامي للقمة العربية الإسلامية بالرياض

أجرى الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، جولة في "واحة الإعلام" في منطقة "الصالات الرياضية" في العاصمة السعودية الرياض، بمصاحبة الدكتور الغامدي، وكيل وزارة الإعلام السعودية، وكبار المسؤولين بالوزارة، وذلك تزامنًا مع مشاركته في فعاليات القمة العربية الإسلامية.

وتفقد جبر، خلال جولته بالواحة، أجنحة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والبرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن، والصندوق السعودي للتنمية، كما تفقد منطقة الحفاوة السعودية، ومنطقة التواصل، ومعرض الواحة، ووادي الواحة الذي يوفر مساحة لخدمة الإعلاميين من خلال شاشات البث المباشر للقمة، ومكاتب وأجهزة للاستفادة منها في التغطيات الإعلامية للقنوات والصحف المحلية والدولية، إلى جانب الاستوديوهات التلفزيونية.

وأشاد جبر بالعلاقات المصرية السعودية، وتمنى للقمة النجاح وصدور قرارات تساعد في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وتحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.