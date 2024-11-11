الأمم المتحدة: تضرر 900 ألف شخص جراء الفيضانات في اليمن

أعلنت الأمم المتحدة، مساء الاثنين، عن تضرر أكثر من 900 ألف شخص جراء الفيضانات في اليمن، خلال العام الجاري 2024.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في منشور عبر منصة إكس "في عام 2024، تضرر أكثر من 900 ألف شخص في اليمن جراء الفيضانات، معظمهم من النازحين داخليًا".

وأضاف أن " أحداث تغير المناخ تزيد من حدة الاحتياجات الإنسانية الملحة بالفعل في اليمن".

وتابع "تحتاج وكالات الإغاثة إلى زيادة الدعم لملايين الأشخاص في الأزمات الإنسانية التي تواجه حالات طوارئ متعددة القطاعات في اليمن والعالم".

يشار إلى أن اليمن يعد أحد أكثر البلدان المتضررة من تغير المناخ، وسط صعوبات كبيرة في مواجهة تداعيات الفيضانات التي تسببت أيضا بمقتل وإصابة مئات الأشخاص هذا العام.