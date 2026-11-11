انطلاق الدورة الأولى من «معرض جيتكس العالمي للروبوتات» بدبي 8 ديسمبر

يستضيف معرض "جيتكس جلوبال 2026"، خلال الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر المقبل في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، الدورة الأولى من "معرض جيتكس العالمي للروبوتات"، بمشاركة شركات عالمية وإماراتية تستعرض أحدث تقنيات الروبوتات الشبيهة بالبشر والذكاء الاصطناعي المجسّم، وتطبيقاتها في قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والضيافة والبنية التحتية الذكية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

ويجمع المعرض نخبة من الشركات المتخصصة في تطوير الروبوتات والأنظمة ذاتية التشغيل، لاستعراض أحدث الابتكارات في مجالات الروبوتات التفاعلية والآلات الصناعية الذكية والمساعدين الروبوتيين متعددي اللغات والهياكل الخارجية القابلة للارتداء.

ويأتي تنظيم المعرض في ظل النمو المتسارع لسوق الروبوتات عالمياً، إذ تجاوزت الشحنات العالمية للروبوتات الشبيهة بالبشر 22 ألف وحدة خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو سنوي بلغ 300%، وفقاً لمؤسسة "كاونتر بوينت ريسيرش"، وسط توقعات بتجاوز 50 ألف وحدة بنهاية العام الجاري.

وتواصل دبي تطوير منظومة الروبوتات والأتمتة من خلال "برنامج دبي للروبوتات والأتمتة"، الذي يستهدف نشر 200 ألف روبوت خلال عشر سنوات حتى عام 2032.

وتشارك في المعرض شركات عالمية متخصصة، من بينها "يونيتري"، التي تبلغ حصتها السوقية العالمية 31%، و"يو بي تك" و"آيموجا" و"ديب روبوتيكس" إلى جانب شركة "ميكروبوليس روبوتيكس" الإماراتية، التي توفر روبوتات الدوريات ذاتية القيادة لشرطة دبي.

وتستعرض شركة "مانجوبوت" الإماراتية مجموعة من الروبوتات ذاتية التشغيل متعددة الأغراض، تشمل روبوتات الدوريات والاستقبال متعددة اللغات، إلى جانب عروض حية وتقنيات الهياكل الخارجية القابلة للارتداء.

وتشهد الفعاليات الظهور الأول في منطقة الشرق الأوسط لشركة "لوموس روبوتيكس" الصينية، التي تستعرض روبوت "إم أو إس 2" القادر على رفع حمولات تصل إلى 50 كيلوجراما والعمل لأكثر من ثماني ساعات متواصلة.