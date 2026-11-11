تراجع محدود فى أسعار الأسهم الأمريكية بعد بيانات التضخم غير المشجعة

سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية تراجعا محدودا في ختام تعاملات صاح اليوم الثلاثاء بعد أن أظهر تقرير اقتصادي ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة الشهر الماضي بأكثر من توقعات المحللين.

وتراجع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا بنسبة 4ر0% في ختام التعاملات، متخليا عن جزء من مكاسبه الكبيرة التي حققها في تعاملات أمس. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 157 نقطة أي بنسبة 3ر0%. وتراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 7ر0%.

دفعت ضغوط سوق السندات الأسهم إلى التراجع بعد تقرير التضخم غير المشجع. وأظهر التقرير ارتفاع أسعار البقالة والكهرباء وغيرها من تكاليف المعيشة خلال الشهر الماضي بأكثر من توقعات المحللين. ويمكن أن يدفع هذا التطور مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي إلى زيادة أسعار الفائدة الرئيسية في اجتماعه المقرر الشهر المقبل وما بعده.

ويمكن أن تؤدي زيادة الفائدة إلى كبح التضخم، لكنها أيضا تؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض للجميع مما يبطئ الاقتصاد.

وأظهر تقرير التضخم الصادر اليوم أن معدل الأساسي للتضخم الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة بلغ 3ر0% شهريا. ومن مهام الاحتياطي الفيدرالي الحفاظ على التضخم ضمن نطاق السيطرة، إلى جانب ضمان قوة سوق العمل.

وقد أدى ذلك إلى ارتفاع حاد في عوائد السندات، حيث رفع المتعاملون توقعاتهم بشأن زيادات أسعار الفائدة القادمة من قِبل مجلس الاحتياط الفيدرالي.

وارتفع العائد على سندات الخزانة أجل 10 سنوات إلى 99ر4% مقابل 88ر4% في وقت متأخر من يوم الاثنين. وتعد هذه حركة ملحوظة في سوق السندات؛ إذ تلعب هذه العوائد دورا في تحديد أسعار الفائدة على القروض العقارية وغيرها من قروض الأسر والشركات في الولايات المتحدة.

وكان العائد على سندات الخزانة أجل 10 سنوات في مسار هبوطي منذ أوائل أكتوبر حين تجاوز حاجز 30ر5% وسط تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع التضخم، وزيادة أسعار الفائدة، وحجم الدين العام الأمريكي الضخم،

دفع ارتفاع العائد على السندات أسعار كل أنواع الأسهم إلى التراجع، وبخاصة أسهم شركات القطاع العقاري، حيث يمكن أن يؤدي استمرار الفائدة المرتفعة للتمويل العقاري إلى إحجام مشتريي المنازل المحتملين عن الشراء. وتراجع سهم شركة لينار بنسبة 4ر5%، كما تراجع سهم شركة التشييد دي.آر هورتون بنسبة 8ر3% وسهم بالتي جروب بنسبة 9ر3%. وتراجع سهم فرست سورس التي تبيع مستلزمات شركات بناء المساكن بنسبة 6ر4%.

وتراجع سهم إنفيديا للرقائق بنسبة 5ر5% بسبب فضيحة إقامة رئيسها التنفيذي جنسن هوانج علاقة حميمة مع سيدة أعمال صينية ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنها عميلة لأجهزة الاستخبارات الصينية. وتراجع سهم شركة الرقائق ميكرون تكنولوجي بنسبة 1ر1% وسهم شركة جي.إي فيرنوفا بنسبة 9ر3%.