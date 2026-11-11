زيلينسكي: مباحثات لتبادل واسع للأسرى بين روسيا وأوكرانيا يشمل 1500 أسير

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إن أوكرانيا وروسيا تجريان محادثات بشأن تبادل واسع النطاق للأسرى.

وأضاف زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي في الدنمارك، أن التبادل المحتمل قد يشمل ما بين ألف و1500 أسير حرب.

ويزور زيلينسكي الدنمارك لإجراء محادثات مع رئيسة الوزراء مته فريدريكسن وقادة آخرين من دول الشمال الأوروبي.

وكتب زيلينسكي على منصة إكس: "أجرينا مناقشة مفصلة بشأن الدبلوماسية والاستعدادات للخطوات المقبلة، وأطلعتهم على مفاوضات اليوم (الثلاثاء) في أبوظبي".

وأضاف: "وموقفنا المشترك واضح: يجب أن تكون أوروبا حاضرة بالتأكيد على طاولة المفاوضات".

وقال زيلينسكي إنه أطلع القادة أيضا على الهجمات الروسية التي تستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وقال: "نعول كثيرا على حزم دعم جديدة ستساعد شعبنا على تجاوز هذا الإرهاب الروسي خلال الشتاء. أشكر القادة على التنسيق بما يخدم أمننا المشترك. كما أعرب عن امتناني لأصدقائنا في دول الشمال الأوروبي، الدنمارك وأيسلندا والنرويج والسويد وفنلندا، على دعمهم المستمر ووحدتهم وقراراتهم التي تسهم في حماية الأرواح".

واستأنفت أوكرانيا وروسيا، الثلاثاء، المفاوضات بوساطة أمريكية في أبوظبي، للمرة الأولى منذ فبراير/شباط.

ومن المتوقع أن يناقش ممثلو الجانبين خطوات نحو إنهاء محتمل للحرب. وقال زيلينسكي إن الوفد الأمريكي سيتوجه إلى روسيا بعد المفاوضات لمناقشة تبادل الأسرى.

ولا تزال عمليات تبادل الأسرى وإعادة جثامين الجنود القتلى من مجالات التعاون القليلة بين موسكو وكييف منذ بدء الحرب في فبراير/شباط 2022.