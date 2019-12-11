

تنشر الشروق مجموعة من النصائح التي دائما ما تعلن عنها الإدارة العامة للمرور كإرشادات لقائدي السيارات؛ للقيادة الأمنة في الشبورة المائية على الطرق صباحا.

حيث توصي إدارة المرور بأنه، يجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الأمن، واستعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا، ومضاعفة مسافة الأمان بين السيارة والأخرى، واستخدام مساحات الأمطار، ومراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة، وعدم استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وعدم السير عكس الاتجاه، وزيادة الانتباه أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة، وعند وجود أعطال الاتصال برقم 01221110000 للإغاثة، وذلك في أثناء القيادة خلال الشبورة المائية.

كما توصي قائد المركبة عند وجود شبورة مائية على الطريق، يفضل تأجيل الرحلة لحين انقشاع الشبورة، وإضاءة جميع أنوار السيارة، واستخدام أنوار الشبورة، والانتظار، مع فتح زجاج السيارة بدرجة لمنع تكثف الماء بداخلها.

كما يجب أن تكون سرعة السائق في حدود ما تسمح بة الرؤية وليس في حدود السرعة القانونية، بحيث يتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به، وعدم التوقف في منطقة الشبورة.

وأوصت صاحب السيارة أنه في حالة عطلها عليه تجنبيها منطقة الشبورة أقصى الجانب الأيمن وبعيدًا تماما عن نهر الطريق مع تشغيل جميع الأنوار مع تثبيت المثلث التحذيري خلف السيارة.

وتوضح إرشادات المرور باستمرار أن الشبورة غالبا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغي تغيير السرعة في حالة وجودها، والسير في منتصف نهر الطريق.