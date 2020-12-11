شعراوي: مبادرة «صوتك مسموع» تلقت 245 ألف شكوى منذ انطلاقها في 2018

" شعراوي": المبادرة تتلقى شكاوى المواطنين المتعلقة بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا

أكد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن مبادرة "صوتك مسموع" تلقت خلال شهر نوفمبر الماضي 13 ألفا و749 رسالة منها 2359 شكوى تم الرد على 1882 شكوى بنسبة 79.8٪ وجار حل 477 شكوى.

وقال شعراوي - في بيان اليوم - إن المبادرة تعمل منذ انطلاقها على قدم وساق لحل شكاوى المواطنين وإحداث نقلة نوعية في هذه الخدمة بسرعة توصيل صوتهم من خلال وسائل التواصل المختلفة التي تتيحها المبادرة عن طريق الخط الساخن أو الواتس آب أوالبريد الإلكتروني أو صفحة الفيس بوك وذلك للتيسير على المواطنين في إرسال شكواهم وحلها.

وأشار إلى أن المبادرة قضت على العناء والجهد الذي كان يبذله المواطن في الذهاب إلى مقر مكاتب الشكوى والتزاحم أمامها والوقت الكبير في تلقي وحل الشكوى.

وأوضح أن المبادرة منذ انطلاقها في أكتوبر 2018 وحتى الان تلقت أكثر من 245 ألف رسالة منها 50 ألف شكوى تم حل 7ر47 ألف شكوى بنسبة 95% وجار حل 2230 شكوى.. لافتا إلى أن المبادرة تعمل على 5 محاور هي القمامة والإشغالات ومخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وشكاوى الفساد.

ولفت إلى تنوع شكاوى المواطنين التي تلقتها المبادرة خلال شهر نوفمبر الماضي ما بين شكاوى للقمامة والتي بلغ عددها 1350 شكوى والإشغالات 809 شكاوى ومخالفات البناء 110 شكاوى والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 76 شكوى والفساد 14 شكوى و11 مقترحا تم بحثها ودراستها بالتنسيق مع المحافظات.

وأكد أن الهدف الرئيسي في خطة عمل قيادات الإدارة المحلية هو تحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم بكافة المحافظات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.

وفى السياق ذاته.. قال وزير التنمية المحلية إنه في إطار المتابعة المستمرة من الوزارة لجهود المحافظات في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، تعمل مبادرة "صوتك مسموع" منذ منتصف مارس الماضى وحتى الان على تلقى شكاوى المواطنين فيما يخص تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لمجابهة الفيروس والتي من أهمها إيقاف تقديم الشيشة في المطاعم والكافيهات والمقاهي وغلقها في المواعيد التي أعلنها رئيس الوزراء، بالإضافة إلى غلق مراكز الدروس الخصوصية والتعليمية والحضانات وعدم إقامة الأسواق.

وأشاد الوزير بجهود العاملين في مبادرة "صوتك مسموع" بالديوان العام للوزارة وكافة المحافظات والقيادات المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها والتفاعل السريع مع المستجدات التي تهم الدولة المصرية ومساهمتها في مشاركة المواطنين بتفعيل تنفيذ القرارات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا ومواعيد غلق المحال الجديدة والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالإضافة إلى محاور عمل المبادرة وذلك بإبلاغهم عن المخالفين وسرعة تحرك المبادرة للتصدي الجاد والحاسم للمشكلات.

ودعا الوزير المواطنين الذين لديهم شكاوى تتعلق بمحاور المبادرة الخمسة بالتواصل الفورى مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتي تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس آب" ( 01150606783 ) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني Info@mld.gov.eg وذلك تيسيرا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت.