أمير شاهين عن «حظر تجول»: فيلم مشرف لمصر ويليق بمهرجان القاهرة

قال الفنان أمير شاهين، إن مسلسله «جمال الحريم» سيبدأ عرضه على القنوات يوم الأحد المقبل، مشيرًا إلى أنه يتناول موضوع جديد بأحداث واقعية عن الجن والعفاريت.

وأضاف خلال تغطية خاصة لحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، مساء الخميس، أن يحرص على معرفة رأي شقيقته الفنانة إلهام شاهين في الأعمال التي تُعرض عليه، مشيدًا بجهود جميع القائمين على فيلم حظر تجول.

وأعرب عن سعادته بفوز شقيقته الفنانة إلهام شاهين بجائزة أفضل ممثلة عن فيلمها «حظر تجول»، قائلًا: «فيلم مشرف لمصر ويليق بمهرجان القاهرة»

وحصلت الفنانة إلهام شاهين على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «حظر تجول» للمخرج والكاتب أمير رمسيس.

وانطلقت، الأسبوع الماضي، الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي يعرض هذا العام 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكُرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.