التقرير العلمي النهائي يؤكد فاعلية اللقاح ضد كورونا بنسبة 95% وإحرازه تقدما سريعا

أعلنت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA ااعتماد لقاح "فايزر-بيونتك" المضاد لفيروس كوفيد-19 اليوم.

وكانت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، قد أصدرت وثائق المراجعة الداخلية الخاصة بها، قبل اجتماع اللجنة الاستشارية لمراقبة لقاح "فايزر – بيونتك" المضاد لكوفيد-19، المقرر عقده اليوم الخميس، وتبشر هذه الوثائق بإمكانية حصول اللقاح على ترخيص "الاستخدام الطارئ" الخاص بسلامة وفاعلية اللقاح.

وأكدت الوثائق التي نشرتها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على أن فاعلية وسلامة اللقاح بلغت 95% في الوقاية من فيروس كورونا بعد الحصول على جرعتين من لقاح "فايزر– بيونتك" مع عدم وجود آثار جانبية خطيرة.

وأشاد المراقبون في إدارة الغذاء والدواء بالبرنامج الإكلينيكي للقاح. وقالت الهيئة في وثائقها إن تطوير لقاح "فايزر – بيونتك" ضمن أعلى معايير الامتثال والجودة ويحرز تقدما سريعا في مكافحة الوباء.

وتشير البيانات الإحصائية إلى أن نسبة الفاعلية الحقيقية للقاح تصل إلى 90.3% على الأقل، ومن الممكن أن تصل في أعلى تقدير إلى 97%. مع ثبات نسبة الفاعلية عند أصحاب الـ (65 عاما ) أو أكبر، عند 94.7%. كما بلغت نسبة فاعلية اللقاح 95.3% لدى من يعانون أمراضا مزمنة، وهم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بكورونا.

كما لوحظت نسب حماية مماثلة أغلبها فوق 93%، من بين الجنسين والجماعات العرقية. فمن بين جميع المشاركين في التجارب السريرية للقاح، ثبتت إصابة شخص واحد بكورونا، بينما ثبتت إصابة 9 أشخاص بكورونا من بين الحاصلين على اللقاح الوهمي البديل.

ووصف موظفو إدارة الغذاء والدواء البيانات بأنها تشير إلى "حماية عالية الفعالية ضد كوفيد-19 بين مجموعة واسعة من الأفراد المختلفين في الخصائص الديموغرافية".

كما لاحظ مراجعو إدارة الغذاء والدواء بداية مبكرة للحماية "واضحة تماما" بعد الجرعة الأولى من التطعيم.

وبمراقبة حالات الحاصلين على لقاح "فايزر– بيونتك"، والمجموعات المتلقية لدواء وهمي بديل معا حتى حوالي 14 يوما بعد الجرعة الأولى، وصلت أعداد حالات الحاصلين على لقاح "فايزر – بيونتك" إلى مرحلة الاستقرار، في حين استمرت الأرقام بين الحاصلين على الدواء الوهمي في الارتفاع.

وبصرف النظر عن الفاعلية، تعتبر السلامة محورا رئيسيا، وقد سبق أن أبرز ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر"، الحاجة إلى بيانات سلامة قوية، كما هو مطلوب من قبل إدارة الغذاء والدواء.

وجاءت الاستجابة الفورية للقاح في التجارب الرئيسية فيما يتعلق باحتمال حدوث التهابات مابين طفيفة إلى معتدلة ولا تدوم طويلا.

كما أن الآثار الجانبية الخطيرة نادرة وحدوثها أمر قابل للمقارنة بين المجموعة التي حصلت على اللقاح الوهمي.

وقامت شركة "فايزر" وشركة "بيونتك"، بتضمين خطة لمراقبة السلامة، والتي ستراقب تقارير الآثار الجانبية الخطيرة، كجزء من الطلب المقدم للحصول على ترخيص الاستخدام الطارئ والسريع للقاح.

ووفقا للوثائق، فإن البيانات بشكل عام "تدعم التقييم الإيجابي للمخاطر والفوائد للقاح "فايزر– بيونتك"، وتفي بمتطلبات البيانات الموضحة في إرشادات إدارة الغذاء والدواء للحصول على الترخيص.

وقللت الهيئة من تأثير حالات الإصابة والوفاة النادرة التي حدثت خلال المراحل الأولى من صنع اللقاح، حيث لم تتعد 6 أشخاص، منهم اثنان فقط حصلوا على اللقاح، وأربعة حصلوا على العلاج الوهمي، وذلك من بين أكثر من 43 ألفا شاركوا في المراحل التجريبية الإكلينيكية المختلفة، على مدى سبعة شهور من 29 أبريل إلى 14 نوفمبر 2020.