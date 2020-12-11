أمير رمسيس عن فوز إلهام شاهين بأفضل ممثلة: كنت أتمنى حصولها على جائزة لتفانيها في العمل

قال المخرج أمير رمسيس، إنه لم يكن يتوقع حصول فيلمه «حظر تجول» على جائزة بمهرجان القاهرة السينمائي، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى حصول إلهام شاهين على جائزة لتفانيها في العمل.

وأضاف خلال تغطية خاصة لحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، مساء الخميس، أن اسم الفيلم يوحي بحالة السجن التي تتعرض لها الشخصيات مع أفكارها وأنفسهم،موضحًا أن علاقته بالنقاد جيدة، وهم من أوائل الناس الذين تقدموا بملحوظات دقيقة حول الفيلم.

وحصلت الفنانة إلهام شاهين على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «حظر تجول» للمخرج والكاتب أمير رمسيس.

وانطلقت، الأسبوع الماضي، الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي يعرض هذا العام 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكُرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.