تايوان: 14 ألفا و84 إصابة جديدة بفيروس كورونا و38 وفاة

سجلت تايوان 14 ألفا و84 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعها محلية عدا 50 حالة و38 وفاة مرتبطة بالجائحة، وفقا للمركز الرئيسي لمكافحة الأوبئة.

وسجلت تايبيه الجديدة أعلى عدد من الإصابات الجديدة اليوم الأحد، بواقع 2407، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه"، اليوم.

وأعلنت تايوان أنه تم حتى الآن تسجيل ثمانية ملايين و470 ألفا و187 إصابات منذ بدء الجائحة في البلاد أوائل عام 2020، بما في ذلك 38 ألفا و270 حالة تم تصنيفها على أنها وافدة من الخارج.

وارتفع إجمالي عدد حالات الوفاة بسبب كورونا في تايوان إلى 14 ألفا و679، طبقا لما ذكره المركز.