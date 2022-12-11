رئيس جامعة كفر الشيخ: التعليم العالي شهد طفرة في السنوات الماضية

قال الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، إن حصاد الجامعات المصرية في عام 2022 مشرف.

وأضاف خلال برنامج "إكسترا نيوز"، أن الجامعات المصرية حسب تصنيفات التقارير العالمية؛ هي الأكثر صعودًا، هذا العام على مستوى العالم، مؤكدًا أن هناك تقدمًا ملحوظًا في الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية في التصنيفات الدولية، مؤكدًا أن خلال الفترة الماضية شهدت الجامعات طفرة غير مسبوقة.

وأشاد بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إتاحة جميع إمكانيات الدولة، لحرصه على تقدم الطلاب وتميزهم على مستوى الإقليمي والدولي.

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفرالشيخ، اعتماد مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في اجتماعه الأخير، برئاسة الدكتور يوهانسن عيد، رئيس الهيئة أربعة برنامج في كلية التربية النوعية، وهي إعداد معلم التربية الفنية، وبرنامج إعداد معلم الاقتصاد المنزلي، وبرنامج أخصائي الإعلام التربوي "صحافة وإذاعة وتليفزيون"، وبرنامج أخصائي الإعلام التربوي "المسرح المدرسي.