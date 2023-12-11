جيش الاحتلال يقتحم مدارس تؤوي نازحين شمالي قطاع غزة

اقتحم الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عددا من المدارس التي تؤوي نازحين فلسطينيين في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة، وفق شهود عيان.

وتضم المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، آلاف النازحين الذين تركوا منازلهم التي استهدفها الجيش وفروا إليها باعتبارها "أماكن آمنة".

وأفاد شهود عيان بأن "قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت عددا من المدارس في منطقة الفالوجا وطردت النساء والأطفال منها واعتقلت الرجال"، وفقا لوكالة الأناضول.

وقال شهود العيان إن "حالة من الذعر والخوف سادت أوساط النساء والأطفال الذين تركوا المدارس تحت أزيز الرصاص ونيران القصف الإسرائيلي".

وأضافوا أنهم خرجوا "بدون توفير مياه أو طعام أو أغطية تقيهم من برودة الجو".

ومنذ أسابيع يشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية مكثفة في مناطق مختلفة شمال وجنوب قطاع غزة يتخللها قصف جوي ومدفعي، بالتزامن مع اندلاع اشتباكات بين قوات الجيش والمقاومة الفلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الاثنين 18205 شهيد و49645 جريحا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.