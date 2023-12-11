تفقدت القيادات الأمنية جميع الخدمات المكلفة بتأمين مقار لجان الانتخابات الرئاسية، للتأكد من انتظامها ومتابعة مجريات سير العملية الانتخابية، والتأكيد على تقديم أوجه المساعدة للمواطنين أثناء عملية الاقتراع، وتوفير التيسيرات اللازمة لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان اليوم الاثنين، أن قوات الشرطة وعناصرها النسائية بمحيط جميع اللجان الانتخابية قدموا المساعدة للناخبين في عملية الاقتراع، خاصةً كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وأضافت أن أجهزة الوزارة بمختلف المحافظات استجابت لعدد من الحالات الإنسانية والتى التمس خلالها المواطنين من ذوى الهمم وكبار السن مساعدتهم فى الانتقال إلى لجانهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، وهو ما لاقى استحسانهم وتقدموا بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على هذه اللفتة الإنسانية.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على توفير المناخ الآمن للمواطنين والتصدى بكل حسم وحزم لأية محاولات من شأنها المساس بمجريات سير العملية الإنتخابية أو النيل من مقومات الاستقرار الأمنى وفقاً لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

في السياق ذاته، كان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، تابع إجراءات تأمين سير العملية الانتخابية من داخل غرفة العمليات الرئيسية بوزارة الداخلية والمتصلة بغرف عمليات مديريات الأمن، حيث اطمأن على تنفيذ بنود الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين فعاليات الانتخابات الرئاسية، وتوفير الحماية والأمن للمواطنين المترددين على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

وتواصل الوزير مع عدد من مديرى الأمن على مستوى الجمهورية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وأكد ضرورة الاستمرار فى التنفيذ الدقيق لمراحل الخطط الأمنية ترسيخاً لدعائم الأمن والاستقرار فى ربوع الوطن والتصدى الحاسم لأية محاولة تستهدف النيل من أمن الوطن ومقدراته واستحقاقاته.

وأشاد اللواء محمود توفيق بما لمسه من انضباط ودقة ومستوى متميز للقوات فى تنفيذ الخطط والإجراءات التأمينية. موجها بضرورة التواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية والمتابعة المستمرة للحالة الأمنية وتذليل كافة العقبات التى قد تواجه الناخبين، لا سيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بما يسهم فى تهيئة الأجواء المناسبة للإدلاء بأصواتهم، والتعامل الفورى والحاسم مع كافة المواقف الطارئة.