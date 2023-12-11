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وفد مجلس الأمن الدولي يصل العريش بشمال سيناء

مصطفي سنجر
نشر في: الإثنين 11 ديسمبر 2023 - 11:28 ص | آخر تحديث: الإثنين 11 ديسمبر 2023 - 11:28 ص

استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وفد مجلس الأمن الدولي خلال وصوله مطار العريش الدولي، في حضور مساعد وزير الصحة المصري، ووزيرة الصحة الفلسطينية، ووزير التضامن الفلسطيني، ووفد من الهلال الأحمر المصري والفلسطيني.

واستعرض المحافظ الجهود التي قامت بها مصر في استقبال وإرسال المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية.

أضاف المحافظ أن وفد مجلس الأمن سوف يقوم بزيارة تفقدية لشاحنات المساعدات أمام معبر رفح البري والمساعدات في مخازن الهلال الأحمر المصري بالعريش، وزيارة الجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش العام.

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