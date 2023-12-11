مصدر قضائي: إقبال كثيف من الناخبين خاصة كبار السن في ثاني أيام الانتخابات

قال مصدر قضائي بلجنة مركز شباب الأنفوشي بالإسكندرية، إن نسبة الأقبال كثيفة من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في ثان أيام الانتخابات الرئاسية، مؤكدا انتظام سير العملية الانتخابية، وأن عدد الناخبين أمس تعدى 700 ناخب.

وأكد المصدر في تصريحات لـ" الشروق"، أن هناك إقبالا ملحوظا من السيدات وكبار السن منذ اللحظة الأولى لبداية الانتخابات، مشيرا إلى الدعم اللوجيستي المقدم من الدولة لكبار السن وذوي الاحتياجات.

في السياق ذاته، زادت نسبة الإقبال على اللجان الانتخابية في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2042 المستمرة حتى غدا لاختيار رئيس مصر لفترة رئاسية جديدة.

يذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالإسكندرية يبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخب وتضم الإسكندرية 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 351 مركزا انتخابيا واللجان الفرعية 533 لجنة، بالإضافة إلى لجان الوافدين وتبلغ 36 لجنة.