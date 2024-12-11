قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن عام 2025 يشهد طرح أكثر من 10 شركات ضمن برنامج الطروحات.

وعرض خلال المؤتمر الحكومي الأسبوعي، مساء الأربعاء، أسماء الشركات التي سيتم طرحها للشراكة مع شركاء استراتيجيين أو في شكل طرح عام بالبورصة المصرية.

وأعلن عن طرح نسب من بنك الإسكندرية وبنك القاهرة خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الطروحات تشمل كذلك مجموعة أخرى من المشروعات، مثل: محطة جيل الزيت، والأمل الشريف للبلاستيك، وشركة سيد للصناعات الدوائية.

ولفت إلى أن الدولة تعتزم طرح 4 شركات تابعة للقوات المسلحة العام المقبل في البورصة المصرية، هي: وطنية وصافي وسايلو فودز وشيل أوت.

وأشار إلى طرح شركتي صافي ووطنية بحلول منتصف العام المقبل، وطرح شركتي سايلو فودز وشيل أوت بنهاية 2025.