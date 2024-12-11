لامين يامال يقود تشكيل برشلونة أمام بوروسيا دورتموند

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أعلن هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة الإسباني تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة الليلة أمام بوروسيا دورتموند الألماني، المُقرر إقامتها لحساب منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويواجه نادي برشلونة الإسباني فريق بوروسيا دورتموند الألماني في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل برشلونة لمباراة بوروسيا دورتموند على النحو التالي:

حراسة المرمى: إينياكي بينيا

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي - إينيجو مارتينيز - باو كوبارسي - جويل كوندي

خط الوسط: بيدري - مارك كاسادو - داني أولمو

خط الهجوم: رافينيا - روبيرت ليفاندوفسكي - لامين يامال.

ويتواجد على مقاعد بدلاء برشلونة أمام بوروسيا دورتموند كلًا من: تشيزني – رونالد آراخو - جيرارد مارتن - أندير استيرالاجا - إيريك جارسيا - هيكتور فورت - فرينكي دي يونج - باو فيكتور - فيرمين لوبيز - بابلو توري - فيران توريس - جافي.

ويحتل نادي برشلونة المركز السادس في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، فيما يحتل بوروسيا دورتموند المركز السابع بنفس الرصيد من النقاط.