عضو برلمان هندي: ندعم حق الشعب الفلسطيني في نضاله لنيل حريته واستقلاله

أكدت عضو البرلمان الهندي برينكا غاندي، دعمها وحزب الكونغرس للشعب الفلسطيني في نضاله المستمر لنيل حقوقه المشروعة لإقامة دولته المستقلة.

وأعربت غاندي خلال لقائها القائم بالأعمال لسفارة فلسطين لدى الهند عبد الرازق أبو جزر، عن صدمتها الكبيرة من مشاهد الدمار والخراب للعدوان الإسرائيلي، واستهداف الأطباء والمستشفيات والنساء الأطفال وتنفيذ المجازر.

واستكرت صمت المجتمع الدولي على ذلك بشكل مخالف لكل القوانين والقيم الإنسانية.

وأشارت غاندي، وهي حفيدة رئيسة الوزراء أنديرا غاندي، وكريمة رئيس الوزراء الهندي الأسبق راجيف غاندي، إلى وعيها بالقضية الفلسطينية منذ نعومة أظافرها مستذكرة العديد من اللقاءات مع الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات، خلال زياراته إلى الهند وقت رئاسة الوزراء أنديرا غاندي ووالدها راجيف.

وأكدت أنها ستسعى دوما لطرح الموضوع الفلسطيني ودور الهند في المنطقة خلال أعمال البرلمان الحالي.

من جهته، هنأ أبو جزر، غاندي بالفوز بعضوية البرلمان الهندي الـ18 وذلك في الانتخابات التكميلية التي جرت مؤخرا، ناقلا تهنئة الرئيس محمود عباس.

ووضع مضيفته، في صورة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وآثاره على كل مناحي الحياة في غزة وعموم فلسطين، وكذلك أهمية تعزيز دور الهند في منطقة غرب آسيا، لتعزيز دورها في وقف إطلاق النار.

وشدد على أهمية تجديد الهند تسمية مبعوث لها للشرق الأوسط، وهو ما كان معمول به عام 2005، رغبة من فلسطين في أن تساهم الهند في إعادة إعمار قطاع غزة، وتبني العديد من المشاريع الهامة.

واستذكر العلاقات التاريخية التي جمعت حركة "فتح" مع قيادة حزب الكونغرس على مدار محطات النضال الفلسطيني.