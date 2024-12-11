عادت بعثة النادي الأهلي إلى مقر الإقامة في الدوحة، بعد خوض المران الأول للفريق في قطر، استعدادا للمشاركة في بطول كأس العالم للأندية للقارات في قطر.

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأول في قطر اليوم، الأربعاء، استعدادًا لخوض مباراة كأس التحدي ضمن منافسات كأس القارات للأندية.

الأهلي يلعب مباراة كأس التحدي يوم 14 من ديسمبر الجاري مع الفائز من بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم على ستاد 974 في ديربي الأمريكيتين.

وعقد مارسيل كولر محاضرة مع اللاعبين قبل البدء في تنفيذ فقرات المران، ثم أجرى اللاعبون عمليات الإحماء التي أعقبها تنفيذ الجوانب الفنية في تقسيمة الكرة.

فيما أدى محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريبتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.