القابضة للصرف الصحي تدعم رافع العريش بطلمبتين بعد صيانتهما

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء تعزيز جاهزية رافع العريش الرئيسي بعد استلام طلمبتي صرف جديدتين من الصيانة، بهدف رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي بمدينة العريش.

وأشار بيان الشركة إلى أنه تم استلام عدد 2 طلمبة صرف صحي بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة لهما، مما يرفع عدد الطلمبات العاملة والجاهزة للتشغيل إلى 4 طلمبات بالرافع الرئيسي، في خطوة تعزز قدرة المحطة على العمل بكامل طاقتها وتحسين مستوى الاستجابة التشغيلية على مدار الساعة.

وأكدت الشركة أن هذه الخطوة لا تُعد عملاً فنيًا فحسب، بل تأتي ضمن منظومة متكاملة لتطوير البنية التحتية للصرف الصحي في مدينة العريش، ورفع قدرة الرافع الرئيسي على التعامل مع الأحمال التشغيلية المرتفعة، خاصة خلال فترات الطوارئ وتقلبات الطقس التي تستلزم جاهزية قصوى للمعدات وخطوط الطرد.