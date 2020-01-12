العثور على الصيادين الأربعة المفقودين من الغردقة في الشلاتين

كمال رشاد



قال أهالي الصيادين المفقودين انه تم العثور على الاربعة المفقودين بجزيرة بمياه الشلاتين احياء جنوب البحرالأحمر

وأكد احد جيران المفقودين أثناء خروجهم بالاسبيد بوت حدث عطل بالماتور، ومع سوء الأحوال الجوية دفعتهم الأمواج الي احد الجزر.

وتابع انقطع الاتصال تماما حيث أنه لا توجد شبكة بتلك المنطقة، مشيرا أن أحد اللنشات عثر عليهم، وأخبر الأجهزة المسؤلة بأنهم بخير

وتابع ان الحالة الصحية لديهم جيدة، وكان يوجد لديهم البطاطين اللازمة لتدفئتهم، الا ان الجوع والعطش اثر عليهم بعد الشئ ولكنهم استطاعوا الصمود لمدة ٧ ايام بالطعام والشراب القليل الذي لديهم، وسيصله خلال الساعات القادمة الي الغردقة.

وكان قد اختفى أربعة صيادين في ظروف غامضة على شواطئ مدينة الغردقة أثناء رحلة صيد بالقرب من جزيرة أبو رمادا جنوب مدينة الغردقة.

وتلقت أجهزة البحرالأحمر، بلاغا بفقد أربعة أشخاص بشواطئ الغردقة هم "الريس ناجي"، في العقد السابع من العمر، وأحد أقاربه يدعى غريب إضافة إلى نجل الريس، ويدعى "أحمد"، في العقد الثالث من العمر، وشخص آخر يدعى محمد في العقد الثالث من العمر، وجميعهم صيادين، أثناء ذهابهم لرحلة صيد منذ أربعة أيام.

وأمر اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بخروج طائرة هيليكوبتر ولنش للبحث عن المفقودين.