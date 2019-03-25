التعليم تعلن إجراءات صرف التعويض لأعطال التابلت الناتجة عن أخطاء الاستخدام

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن إجراءات صرف التعويض التأميني لأعطال تابلت طلاب المرحلة الثانوية، الناتجة عن أخطاء الاستخدام.

وعممت الوزارة خطابا رسميا على المديريات التعليمية، حصلت "الشروق" على نسخة منه، توضح فيه أن هذه الأعطال يتطلب إصلاحها من الشركة المصنعة للتابلت، بتكلفة مادية تتراوح ما بين 1600 إلى 2500 جنيه؛ لتغيير بوردة جهاز التابلت الواحد.

‏وأضافت أن إجراءات صرف التعويض التأميني هي سداد التكلفة المطلوبة لمراكز الخدمة من الشركة، وإصلاح الأجهزة، ثم إحضار المستندات اللازمة بديوان عام الوزارة، وهي أصل التقرير الفني الصادر من مركز الخدمة، وأصل الفاتورة الصادرة من مركز الخدمة، وصورة طبق الأصل من إقرار استلام التابلت من المدرسة، وصورة إيصالات سداد قيمة التأمين على التابلت، إثبات قيد حديث من المدرسة، صورة إيصال سداد ‏المصروفات الدراسية، صورة بطاقة ولي الأمر، صورة البطاقة أو صورة من شهادة الميلاد.

وأوضحت الوزارة أنه بعد تنفيذ كل ما سبق ستقوم الوزارة صرف التعويض التأميني لولي الأمر بنسبة 95% من القيمة المسجلة لمراكز الخدمة.