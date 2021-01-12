 نمو الاقتصاد الروماني بمعدل 5.8% خلال الربع الثالث - بوابة الشروق
الثلاثاء 12 يناير 2021 7:33 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع أن يساهم قرار تأجيل امتحانات نصف العام في تراجع إصابات كورونا بمصر؟

النتـائـج تصويت

نمو الاقتصاد الروماني بمعدل 5.8% خلال الربع الثالث

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 6:15 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 6:15 م

أظهرت البيانات النهائية، الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في رومانيا، تعافي الاقتصاد الروماني بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الربع الثالث من العام الماضي.

وذكر المعهد، أن الاقتصاد سجل خلال الربع الثالث نموا بمعدل 8ر5% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالربع الثاني من العام، وهو ما يزيد عن التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى نمو الاقتصاد بمعدل 6ر5% فقط، بعد انكماشه بمعدل 2ر12% خلال الربع الثاني من العام على خلفية تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

في الوقت نفسه سجل الاقتصاد الروماني خلال الربع الثالث انكماشا بمعدل 7ر5% سنويا بعد انكماش سنوي بمعدل 3ر10% خلال الربع الثاني.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي سجل اقتصاد رومانيا انكماشا بمعدل 5ر4% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك