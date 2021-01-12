أظهرت البيانات النهائية، الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في رومانيا، تعافي الاقتصاد الروماني بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الربع الثالث من العام الماضي.

وذكر المعهد، أن الاقتصاد سجل خلال الربع الثالث نموا بمعدل 8ر5% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالربع الثاني من العام، وهو ما يزيد عن التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى نمو الاقتصاد بمعدل 6ر5% فقط، بعد انكماشه بمعدل 2ر12% خلال الربع الثاني من العام على خلفية تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

في الوقت نفسه سجل الاقتصاد الروماني خلال الربع الثالث انكماشا بمعدل 7ر5% سنويا بعد انكماش سنوي بمعدل 3ر10% خلال الربع الثاني.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي سجل اقتصاد رومانيا انكماشا بمعدل 5ر4% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.