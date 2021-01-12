وفد الوساطة الجنوبية يزور الخرطوم لبحث ترتيبات تنفيذ اتفاق سلام جوبا

وصل وفد الوساطة الجنوبية برئاسة المستشار الأمني لرئيس جنوب السودان، توت قلواك، إلى العاصمة السودانية "الخرطوم"، اليوم، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.



وتهدف الزيارة إلى بحث ترتيبات تنفيذ اتفاق "سلام جوبا"، ومن المقرر أن يعقد الوفد عدد من اللقاءات مع عدد من المسؤولين بدولة السودان، حسب ما أفادت وكالة أنباء السودان "سونا".



وكان في استقبال الوفد بمطار الخرطوم، عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي.



يذكر أن الحكومة السودانية الانتقالية قد وقعت على اتفاق "سلام جوبا" مع الحركات المسلحة المنضوية تحت كيان "الجبهة الثورية" في 3 أكتوبر العام الماضي، برعاية دولة جنوب السودان.