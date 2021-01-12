رئيس الوزراء البولندي يطالب بقواعد للاتحاد الأوروبى لمواجهة ماوصفه برقابة وسائل التواصل الاجتماعى

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طالب رئيس الوزراء البولندى، ماتيوش مورافيتسكى، الاتحاد الأوروبى بإعمال قواعد من شأنها مواجهة ما وصفه بـ"رقابة" وسائل التواصل الاجتماعى.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء عن تغريدة لرئيس الوزراء البولندى على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعى قوله: "لا يمكن لأصحاب شبكات التواصل الاجتماعي التصرف وكأنهم فوق القانون. سنبذل قصارى جهدنا لتحديد إطار عمل فيسبوك وتويتر وإنستجرام وغيرها من المنصات المماثلة".

وتابع قائلا: "في بولندا، ننظم هذا من خلال القواعد القومية ذات الصلة. وسنقترح أيضا تطبيق قواعد مماثلة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي".

وأشار رئيس الوزراء البولندي إلى أن "وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن تخدمنا، أي المجتمع، وليس مصالح أصحابها من ذوي النفوذ".