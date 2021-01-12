ترحيب فلسطيني بالاجتماع الوزاري الأوروبي العربي بشأن القضية الفلسطينية

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رحبت السلطة الفلسطينية اليوم الثلاثاء بالاجتماع الوزاري الأوروبي العربي الذي جمع ألمانيا وفرنسا ومصر والأردن أمس لبحث القضية الفلسطينية.

وقال وزير شؤون الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن الاجتماع الوزاري محل ترحيب فلسطيني.

وأضاف: "نحن نتواصل مع مجموعة ميونخ وهناك اهتمام كبير من المجموعة لملء الفراغ الذي تركته اللجنة الرباعية الدولية وغياب أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية بناء على قرارات الشرعية الدولية".

واعتبر المالكي أن استمرار غياب اللجنة الرباعية الدولية سيؤدي إلى انعكاسات سياسية كبيرة على مجمل عملية السلام، مشيرا إلا أن المطلوب تكثيف التحرك الأوروبي العربي لاستئناف المفاوضات وفق المرجعية الدولية المعتمدة.

من جهة أخرى، أكد المالكي على أهمية الجلسة المفتوحة المقررة لمجلس الأمن الدولي في 26 من الشهر الجاري لبحث الوضع في الشرق الأوسط وتحديدا القضية الفلسطينية.

وقال إن ما يميز الجلسة المقبلة لمجلس الأمن هي أنها ستعقد برئاسة تونس التي من المتوقع أن تبرز أهمية القضية الفلسطينية وملف الاستيطان وغيرها من "انتهاكات" إسرائيل.

وأضاف أن الجلسة مهمة كونها ستعقد مع تولي إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، وما يمكن أن تطلقه من إشارات بشأن الجهود لإحياء العملية السياسية، فضلا عن بحث المبادرة الفلسطينية لعقد مؤتمر دولي للسلام.

وأوضح المالكي أنه تم الطلب من تونس العمل على رفع مستوى تمثيل الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى مستوى وزراء الخارجية وهو ما يعطي أهمية مضاعفة للجلسة والقضايا التي سيتم بحثها.