 أسترازينيكا تقدم طلب ترخيص للقاحها ضد فيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي - بوابة الشروق
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أسترازينيكا تقدم طلب ترخيص للقاحها ضد فيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 10:49 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 10:49 ص

أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، عن تقدم شركة «أسترازينيكا» طلب ترخيص للقاحها ضد فيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «يورونيوز عربية»، في خبر عاجل لها، صباح اليوم الثلاثاء.

وكانت وكالة الأدوية الأوروبية (إيما)، استأنفت الأربعاء الماضي، تقييمها للقاح «موديرنا» ضد فيروس كورونا، ووافقت الهيئة المنظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي، على استخدام اللقاح.

وأجازت وكالة الأدوية الأوروبية في 21 ديسمبر الماضي، لقاح «فايزر-بيونتيك» ضد فيروس كورونا، والذي حصل على الضوء الأخضر من المفوضية الأوروبية.


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