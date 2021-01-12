أسترازينيكا تقدم طلب ترخيص للقاحها ضد فيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي

أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، عن تقدم شركة «أسترازينيكا» طلب ترخيص للقاحها ضد فيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «يورونيوز عربية»، في خبر عاجل لها، صباح اليوم الثلاثاء.

وكانت وكالة الأدوية الأوروبية (إيما)، استأنفت الأربعاء الماضي، تقييمها للقاح «موديرنا» ضد فيروس كورونا، ووافقت الهيئة المنظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي، على استخدام اللقاح.

وأجازت وكالة الأدوية الأوروبية في 21 ديسمبر الماضي، لقاح «فايزر-بيونتيك» ضد فيروس كورونا، والذي حصل على الضوء الأخضر من المفوضية الأوروبية.