أعلنت السلطات الماليزية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3 آلاف و309 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي أكبر زيادة يومية منذ بداية الجائحة.

وذكر الديوان الملكي -في بيان- أن ملك ماليزيا، السلطان عبد الله سلطان أحمد شاه أعلن اليوم حالة الطوارئ في سائر أنحاء المملكة لمكافحة الجائحة، مشيرا إلى أن تفشي (مرض) كوفيد-19 في البلاد يمر بمرحلة حرجة للغاية وأن هناك حاجة لحالة الطوارئ.

وأوضح البيان أن حالة الطوارئ تسري حتى الأول من أغسطس المقبل، لكن يمكن رفعها قبل ذلك التاريخ إذا ما تباطأت وتيرة انتشار الفيروس.

وكان رئيس الوزراء الماليزي، محيي الدين ياسين قد طلب أمس الاثنين من الملك فرض حالة الطوارئ في البلاد.