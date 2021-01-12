تبون يهنئ الجزائريين بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة: أسقاس أمقاس

تقدم الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، بالتهنئة للشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة 2971، سائلًا الله أن تكون سنة خير وبركة ورخاء عليهم.

وقال تبون، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء: «بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة، أتقدم إلى كل الشعب الجزائري بأحر التهاني وأخلص الأماني، سائلا الله تعالى أن تكون سنة خير وبركة ورخاء»، مستخدمًا عبارة التهنئة باللغة الأمازيغية «أسقاس أمقاس».

ويحتفل أمازيغيو العالم هذه الأيام بـ«يناير»، ومناسبة بداية السنة الأمازيغية 2971، وتحمل هذه الاحتفالات معان متوارثة للتأكيد على التمسك بالأرض والاعتزاز بخيراتها، وفيها أيضا معاني التعايش مع بقية الثقافات والأعراق.