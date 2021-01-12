 تبون يهنئ الجزائريين بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة: أسقاس أمقاس - بوابة الشروق
الثلاثاء 12 يناير 2021 6:23 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع أن يساهم قرار تأجيل امتحانات نصف العام في تراجع إصابات كورونا بمصر؟
النتـائـج تصويت

تبون يهنئ الجزائريين بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة: أسقاس أمقاس

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 4:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 4:59 م

تقدم الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، بالتهنئة للشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة 2971، سائلًا الله أن تكون سنة خير وبركة ورخاء عليهم.

 

وقال تبون، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء: «بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة، أتقدم إلى كل الشعب الجزائري بأحر التهاني وأخلص الأماني، سائلا الله تعالى أن تكون سنة خير وبركة ورخاء»، مستخدمًا عبارة التهنئة باللغة الأمازيغية «أسقاس أمقاس».

 

ويحتفل أمازيغيو العالم هذه الأيام بـ«يناير»، ومناسبة بداية السنة الأمازيغية 2971، وتحمل هذه الاحتفالات معان متوارثة للتأكيد على التمسك بالأرض والاعتزاز بخيراتها، وفيها أيضا معاني التعايش مع بقية الثقافات والأعراق.

 

 

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك