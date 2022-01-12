نوفا ويند تبدأ إمداد DeloPorts بطاقة الرياح

بدأت شركة Atomenergoزpromsbyt (جزء من شركة "نوفا ويند" قسم طاقة الرياح في "روساتوم") خلال الشهر الجارى إمداد شركة DeloPorts المتخصصة في تفريغ وتحميل البضائع المنقولة بحرا والتابعة لمجموعة Delo (أكبر شركة روسية للنقل والخدمات اللوجستية) بالكهرباء المولدة من طاقة الرياح.

وحولت DeloPorts اثنتين من محطات حاويات الشحن التي تديرها وهما NUTEP Container Terminal وKSK Grain Terminal في ميناء نوفوروسيسك المطل على البحر الأسود، للعمل بالكامل باستخدام الكهرباء المولدة في مزارع الرياح الروسية وذلك بموجب اتفاقية موقعة بين Delo وAtomenergoprom وهي شركة توحد أصول "روساتوم" في القطاع المدني، في أبريل 2021.

كانت محطتا KSK وNUTEP أول مرافق البنية التحتية للموانئ الكبيرة في روسيا أعلنت عزمها تحقيق التحول الكامل للطاقة المتجددة. تبلغ الطاقة الاستيعابية السنوية لـ NUTEP 700 ألف حاوية مكافئة سنويا، بينما تصل القدرة الاستيعابية لمحطة مناولة الحبوبKSK إلى 7 ملايين طن سنويا. وفقا لشركة "نوفو ويند" من المفترض أن يمنع تحويل محطتي NUTEP و KSK للعمل بطاقة الرياح انبعاث 6.8 و 5.7 ألف طن من غاز ثاني أوكسيد الكربون سنويا على التوالي (مقارنة بحجم الانبعاثات الناجمة عن استخدام الكهرباء المنتجة في محطات توليد الطاقة العاملة بالغاز الطبيعي).

وقال نائب المدير العام للتنمية والأعمال الدولية في شركة "نوفو ويند" غريغوري نازاروف: "تعمل روساتوم بثبات على تطبيق استراتيجيتها الهادفة لإنتاج طاقة منخفضة الكربون اعتمادا على الطاقة النووية وطاقة الرياح. تساهم نوفو ويند في تقليل البصمة الكربونية لقطاع الطاقة الروسي وتوفر للشركاء أدوات إضافية تساعدهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. آمل أن تختار المزيد من الشركات في العام الجاري التحول نحو تقليل البصمة الكربونية في إنتاج السلع وتقديم الخدمات من خلال استخدام الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة".

وعلق المدير العام لـDeloPorts إيغور ياكوفينكو على بدء إمداد محطتي KSK و NUTEP بالطاقة الخضراء قائلا: "في الأول من يناير 2022، تحولت محطاتنا إلى الكهرباء المولدة من طاقة الرياح. لا يزال مشروع "الميناء الأخضر" قيد التنفيذ وله أهمية خاصة في ظل سعينا إلى تنفيذ الخطط المستقبلية الرامية لتحديث شركاتنا ومرافقنا. نتوقع أن تزداد إنتاجيتها مع بالتوازي مع تخفيف العبء البيئي. يتوافق هذا النهج تماما مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ESG التي تطبقها الآن مجموعة شركات Delo. نحن ممتنون لشركائنا في شركة روساتوم الحكومية للطاقة النووية لدعمهم لنا في تنفيذ هذا المشروع البيئي".

يذكر أن "نوفا ويند" هي أحد فروع شركة "روساتوم" للطاقة النووية المملوكة للدولة الروسية، وهي مسؤولة عن توحيد جهود "روساتوم" في القطاعات والمنصات التكنولوجية المتقدمة في مجال صناعة الطاقة الكهربائية.

تأسست "نوفاويند" في سبتمبر 2017 بهدف توحيد وإدارة كفاءات "روساتوم" في قطاع طاقة الرياح بما في ذلك تصميم وبناء محطات الرياح والهندسة الميكانيكية الخاصة بطاقة الرياح وتشغيل محطات الرياح. نجحت "نوفا ويند" في بدء تشغيل مزارع رياح بقدرة إجمالية تبلغ 720 ميغاواط بجنوب روسيا. تخطط الشركة بإنشاء مزارع رياح تصل قدرتها الإجمالية إلى 1.7 غيغاواط بحلول عام 2027.

Delo Group هي أكبر شركة للنقل والخدمات اللوجستية في روسيا تشغل محطات حاويات الشحن البحري في موانئ بحر آزوف والبحر الأسود وبحر البلطيق والموانئ الموجودة في الشرق الأقصى الروسي، بالإضافة إلى إدارتها لشبكة من محطات الحاويات الخاصة بالنقل بالسكك الحديدية وأسطول من حاويات الشحن ومنصات التحميل والتفريغ والنقل. أما الشركة الأم لــ Delo Group فهيLLC MC Delo المملوكة بنسبة 70% لمؤسس المجموعة سيرغي شيشكاريف فيما تعود حصة 30% لشركة "روساتوم".

تسير أعمال المجموعة في مجال الشحن والتفريغ شركتا DeloPorts و Global Ports، الشركة الرائدة في مجال تشغيل محطات حاويات الشحن البحري. وأما أعمال مجموعة Delo في مجال النقل والخدمات اللوجستية فتعمل فيه شركة Ruscon للنقل متعدد الوسائط وشركة TransContainer للنقل متعدد الوسائط بالحاويات، وتمتلك وتشغل الأخيرة أكبر أسطول من حاويات الشحن ومنصات التحميل والتفريغ والنقل على طول شبكة السكك الحديدية الروسية بعرض مقياس 1520 ملم.