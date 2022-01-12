 مهرجان الإسماعيلية يقيم ورشة إعداد ممثل بقيادة الفنان أحمد كمال - بوابة الشروق
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مهرجان الإسماعيلية يقيم ورشة إعداد ممثل بقيادة الفنان أحمد كمال

الفنان أحمد كمال
الفنان أحمد كمال

نشر في: الأربعاء 12 يناير 2022 - 4:32 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 يناير 2022 - 4:32 م

أعلن مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، برئاسة المخرج سعد هنداوي، عن إقامة ورشة إعداد ممثل للفنان الكبير أحمد كمال، خلال دورته الـ٢٣ والمقرر إقامتها خلال الفترة من ١٧ إلى ٢٣ مارس المقبل.

ومن المقرر أن تُعقد الورشة على مدار خمسة أيام من ١٨ إلى ٢٢ مارس ٢٠٢٢، ويقتصر الاشتراك فيها على أبناء محافظة الإسماعيلية من سن ١٨ عاما فما فوق، ويُفضل من لهم خبرات سابقة في ورش مماثلة أو في المسرح المدرسي والجامعي وقصور الثقافة الجماهيرية وغيرها، على أن يتم تقديم ما يدل على ذلك.

ويمكن التقدم للاشتراك في الورشة من خلال ملء الاستمارة المعدة لذلك في الرابط المرفق في موعد أقصاه ٢٠ فبراير ٢٠٢٢.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "زينب عزيز" سنويا بمحافظة الإسماعيلية، ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام ١٩٩١.

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