محققون: الاعتقالات في عملية لمكافحة الإرهاب في الدنمارك مرتبطة بحماس

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قال المدعي الدنماركي الخاص انديرس لارسون إن الاعتقالات التي تم تنفيذها في عملية لمكافحة الإرهاب في البلاد قبل حوالي شهر مرتبطة بحركة حماس.

وأدلى لارسون بتصريحاته في جلسة استماع للمحكمة في كوبنهاجن، وفقا لوكالة أنباء "ريتزاو" وقناة "تي في 2". ولم يدل بتفاصيل أخرى. وأكد متحدث باسم شرطة كوبنهاجن المعلومات لدى سؤال وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وكانت السلطات ألقت القبض على عدة أشخاص في 14 ديسمبر خلال عملية لمكافحة الإرهاب في مواقع مختلفة في الدنمارك.

وهناك ثلاثة أشخاص مشتبه بهم قيد الاحتجاز حاليا وهم فتاتان ورجل (58 عاما).

وتعتقد الشرطة والخدمة السرية أن إجمالي سبعة أشخاص شاركوا في الإعداد لهجوم إرهابي.

ولم تدل السلطات الدنماركية حتى الآن إلا بتفاصيل قليلة أخرى عن القضية.