محكمة العدل الدولية تصدر بيانا بعد انتهاء اول جلستين في دعوى غزة

أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي برئاسة القاضية الأمريكية جوان دونوهيو، اليوم الجمعة، بدء المداولات في الدعوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لها بارتكاب أعمال تشكل جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت المحكمة في بيانها منذ قليل، انتهاء جلسات الاستماع العامة بشأن طلب اتخاذ التدابير المؤقتة التي قدمتها جنوب أفريقيا في القضية المتعلقة بتطبيق الاتفاقية بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل).

وأشارت إلى أن ممثل جنوب أفريقيا تقدم بعشرة طلبات إلى المحكمة في شقها العاجل لحين البت في الشق الموضوعي للدعوى.

وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة بشكل عاجل الإشارة إلى التدابير المؤقتة التالية فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني، وترتبط هذه التدابير ارتباطا مباشرا بالحقوق التي تشكل موضوع نزاع جنوب أفريقيا مع إسرائيل في مقدمتها أن تعلق إسرائيل على الفور عملياتها العسكرية في وضد غزة.

فيما طالب وكيل إسرائيل، برفض طلب جنوب أفريقيا باتخاذ التدابير المؤقتة والأمر بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. كما طالب المحكمة برفض القضية بالكامل وإزالتها من قائمتها.

وقالت إن المحكمة بدأت الآن مداولاتها، وستصدر قرارها في جلسة علنية يُعلن عن موعدها في الوقت المناسب.

وذكرت جنوب أفريقيا في دعواها أن الحملة العسكرية الإسرائيلية فى غزة تنتهك التزامات إسرائيل بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.