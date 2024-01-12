المقررة الأممية لحقوق الإنسان: جنوب إفريقيا تتصدى لإنقاذ آخر ما تبقى من الإنسانية والقانون ‏

قالت المقررة الأممية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، إن ‏مرافعة الفريق القانوني لجنوب إطلاق فريقيا أمام محكمة العدل الدولية، الخميس، تكاد «أن ‏تكون آخر محاولة لإنقاذ ما تبقى من إنسانيتنا ومن القانون الدولي، فكلاهما يتعرض اليوم لخطر ‏الزوال تحت أنقاض ما يحدث بقطاع غزة».‏

واستنكرت خلال مقابلة لشبكة الجزيرة الإخبارية، مساء الخميس، «التواطؤ الغربي» والصمت ‏الدولي إزاء ما يحدث بقطاع غزة منذ أكثر من 3 أشهر، قائلة: «لم أشهد الرد المناسب على ‏المستوى الدولي؛ لإعادة الكرامة لضحايا غزة والشعب الفلسطيني المضطهد، ما حدث كان أمرا ‏لا يتحمله أي شعب».‏

وتوقعت دعوة محكمة العدل الدولية إلى وقف إطلاق النار على قطاع غزة استنادا إلى نصوص ‏معاهدة منع الإبادة الجماعية، قائلة إن وقف الحرب يمثل الأمل الوحيد أمام قتل الأبرياء بقطاع ‏غزة.‏

وأضافت أن القانون الدولي لا يمنح إسرائيل الحق في قتل أكثر من 30 ألفا فلسطينا وفرض ‏المجاعة على الشعب، لافتة إلى إجراء أكثر من ألف عملية بتر أعضاء للأطفال دون تخدير، ‏قائلة: «هناك آلاف الأطفال جرى بتر ساق واحدة أو ساقين بغزة».‏

وأعربت عن اندهاشها إزاء الصمت الدولي الذي سمح «لإسرائيل بالاستمرار في المذبحة.. ‏وارتكاب هذه الجرائم الشنيعة»، مؤكدة أن أحكام العدل الدولية ملزمة لإسرائيل والدول الداعمة ‏لها.‏