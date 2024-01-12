حزب الله اللبناني يدين الهجمات البريطانية والأمريكية على مواقع للحوثيين

أدان حزب الله، اليوم الجمعة، "بكل شدة، العدوان الأمريكي - البريطاني على اليمن وأمنه وسيادته، وعلى شعبه".

وشدّد حزب الله، في بيانٍ نشره اليوم الجمعة، على أنّ "العدوان الأمريكي السافر" يؤكّد أنّ أمريكا "هي الشريك كامل الشراكة في المآسي ‌‏والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني في غزّة" ، بحسب ما أوردته قناة " الميادين" التابعة للحزب على موقعها الإلكتروني.

كما أكّد الحزب على أنّ "أمريكا تعمل على ‏دعم العدو الصهيوني ‏ومده بآلة القتل وتغطية عدوانه والاعتداء على من يقف إلى جانب ‏الشعب الفلسطيني".

وتابع:"هذا العدوان لن يثني اليمن على ‏مواصلة الطريق في دعم الشعب الفلسطيني والانتصار لِقضيته المُحقّة ‏والعادلة".

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إنه بناء على أوامر منه، نفذت القوات العسكرية الأمريكية- بالتعاون مع المملكة المتحدة وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا- ضربات ناجحة ضد عدد من الأهداف في اليمن، يستخدمها المتمردون الحوثيون لتعريض حرية الملاحة في أحد أهم الممرات المائية في العالم للخطر.

من جانبهم ، يقول الحوثيون أنهم يستهدفون السفن المتجهة إلى إسرائيل أو تابعة لها في البحر الأحمر نصرة لشعب غزة الذي يتعرض للقصف من جانب الدولة العبرية.