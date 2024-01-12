حزب الله اللبناني يدين الهجمات البريطانية والأمريكية على مواقع للحوثيين

أدان حزب الله، اليوم الجمعة، "بكل شدة، العدوان الأمريكي - البريطاني على اليمن وأمنه وسيادته، وعلى شعبه".
وشدّد حزب الله، في بيانٍ نشره اليوم الجمعة، على أنّ "العدوان الأمريكي السافر" يؤكّد أنّ أمريكا "هي الشريك كامل الشراكة في المآسي والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني في غزّة" ، بحسب ما أوردته قناة " الميادين" التابعة للحزب على موقعها الإلكتروني.
كما أكّد الحزب على أنّ "أمريكا تعمل على دعم العدو الصهيوني ومده بآلة القتل وتغطية عدوانه والاعتداء على من يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني".
وتابع:"هذا العدوان لن يثني اليمن على مواصلة الطريق في دعم الشعب الفلسطيني والانتصار لِقضيته المُحقّة والعادلة".
كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إنه بناء على أوامر منه، نفذت القوات العسكرية الأمريكية- بالتعاون مع المملكة المتحدة وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا- ضربات ناجحة ضد عدد من الأهداف في اليمن، يستخدمها المتمردون الحوثيون لتعريض حرية الملاحة في أحد أهم الممرات المائية في العالم للخطر.
من جانبهم ، يقول الحوثيون أنهم يستهدفون السفن المتجهة إلى إسرائيل أو تابعة لها في البحر الأحمر نصرة لشعب غزة الذي يتعرض للقصف من جانب الدولة العبرية.