الكويت: نتابع بقلق واهتمام تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر

أكدت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الجمعة، أن دولة الكويت تتابع بقلق واهتمام بالغين تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر إثر الهجمات التي شنت فجر اليوم الجمعة واستهدفت مواقع في الجمهورية اليمنية.

‏وشددت الخارجية الكويتية، في بيان لها اليوم، على أهمية حفظ الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر، وتأمين حرية الملاحة في كل الممرات المائية الحيوية، والتي تعتبر عنصرا أساسيا في الأمن والسلم الدوليين.

وأكدت أهمية خفض التصعيد وبشكل فوري وتغليب صوت العقل درءا لأي أخطار قد تهدد حرية الملاحة في تلك المنطقة والتي تعتمد عليها معظم دول العالم.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد صرح بأنه على أوامر منه، نفذت القوات العسكرية الأمريكية- بالتعاون مع المملكة المتحدة وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا- ضربات ناجحة ضد عدد من الأهداف في اليمن، يستخدمها المتمردون الحوثيون لتعريض حرية الملاحة في أحد أهم الممرات المائية في العالم للخطر.

من جانبهم ، يقول الحوثيون إنهم يستهدفون فقط السفن المتجهة إلى إسرائيل أو تابعة لها في البحر الأحمر نصرة لشعب غزة الذي يتعرض للقصف من جانب الدولة العبرية.