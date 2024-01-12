تعد دهب أحد أهم المدن السياحية بجنوب سيناء، ويقصدها ملايين السائحين سنويًا للاستمتاع بطبيعتها الخلابة، وممارسة الأنشطة المائية بكل أنواعها، إضافة إلى القيام برحلات المغامرة داخل منطقة الطويلات التي تعد أشهر مناطق السفاري والرحلات الجبلية بها، لكون السائحين يخوضون رحلة بين الجبال الشاهقة الارتفاع لمسافة 25 كيلومترا.

قال محمد الغنام، صاحب إحدى المخيمات البدوية بمنطقة جبل الطويلات، إن السياحة بمدينة دهب لا تعتمد فقط على السياحة الشاطئية وممارسة الرياضات المائية، ولكن السائحين يحرصون على الاستمتاع برحلات السفاري داخل الظهير الجبلي بالمدينة، لممارسة رياضة تسلق الجبال، إضافة إلى التنقل بين قمم الجبال عبر "الكوبري المعلق"، والذي يعد الوحيد من نوعه بجنوب سيناء، للاستمتاع بتجربة المغامرة، خاصة أن الكوبري متحرك ويميل يمينًا وشمالًا خلال سير السائحين عليه.

وأوضح "الغنام"، في تصريح اليوم، أن الكوبري المعلق يمتد لمسافة 60 مترا بين قمتي جبل بمنطقة الطويلات، ويشعر السائح خلال السير عليه أنه يعيش في عالم ثاني، وجرى إقامته باستخدام الوير المرن، ويتضمن 6 ويرات حمولة الوير الواحد 7 أطنان، ويعد من أهم المعالم السياحية بمدينة دهب، ويحرص آلاف السائحين من سياحة اليوم الواحد الوافدة من مدينة شرم الشيخ على زيارة منطقة الطويلات، والصعود إلى الكوبري المعلق.

وأضاف أنه يوجد سلم لصعود جزء من الجبل، ثم يصل السائحين إلى الكوبري للسير عليه للانتقال إلى الجبل المقابل له، وبعدها يسرون في طريق يشبه الكانون بطول 200 متر ليصلون إلى أعلى قمة جبلية بالمدينة، ومنها يشاهدون المناظر الطبيعية الخلابة التي تشتهر بها المدينة وتميزها عن كافة المدن السياحية بجنوب سيناء، إضافة إلى مشاهدة المدن السعودية المقابلة للمدينة على خليج العقبة، مؤكدًا أن الكوبري آمن تمامًا، ويجري اتباع كافة إجراءات الأمن والسلامة الخاصة بالسائحين خلال رحلتهم الجبلية.

وأكد أنه على الرغم من صعوبة المغامرة، إلا أن السائحين يستمتعون بها، ويحرصون على قضاء يوم كامل داخل منطقة الطويلات، للاستمتاع نهارًا برحلات التسلق، ومشاهدة المتحف الذي يضم عددًا من المجسمات الضخمة للحيوانات، ومنها "الجودزيلا، الغوريلا الحصان، العجلة الحربية" التي جرى صنعهم من الخردوات مثل إطارات السيارات والحديد، وحفلات السمر والشواء ليلًا وسط الجبال في أجواء الطبيعية الجبلية الخلابة، وتتضمن فقرات غنائية، واستعراضات التنورة وألعاب النيران "فاير شو" وسط إضاءة خافتة وأجواء رائعة.

وأشار إلى طبيعة المنطقة البيئية تجذب السائحين، لكونها تعتمد على المخيمات البيئة الصديقة للبيئة، واستخدام الطاقة الشمسية، ومعايشة الحياة البدوية البسيطة التي تتضمن تناول الشاي البدوي ذو النكهات المختلفة طبقًا لطبيعة الأعشاب الطبيعية التي تضاف عليه، والمأكولات البدوية التي يعشقها السائحين.