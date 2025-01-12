أتلتيكو مدريد يحقق أطول سلسلة انتصارات في تاريخ النادي

حقق نادي أتلتيكو مدريد الإسباني رقمًا تاريخيًا في تاريخه، بعد الفوز على نظيره أوساسونا.

أتلتيكو مدريد هزم أوساسونا بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني الممتاز.

ويدين أتلتيكو مدريد بفوزه في مباراة اليوم للاعبه الأرجنتيني جوليان ألفاريز، الذي سجل هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 55 من عمر المباراة.

ووفقًا لشبكة «سكواكا» للإحصائيات، حقق أتلتيكو مدريد 14 فوزًا في آخر 14 مباراة بجميع المسابقات، وهذه أطول سلسلة انتصارات في تاريخ النادي المدريدي.

وأشارت الشبكة إلى أن تشكيل أتلتيكو مدريد في هذه المباراة شهد تواجد 4 أرجنتينيين: ناهويل مولينا، دي بول، جوليانو سيميوني وجوليان ألفاريز، وذلك لأول مرة منذ فبراير 2006 حين شارك ليو فرانكو، جاليتي، إيباجازا وماكسي رودريجيز، ضد ريال سوسيداد.

وبهذا الفوز رفع أتلتيكو مدريد رصيده للنقطة 44، ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، فيما يأتي برشلونة في المركز الثالث برصيد 38 نقطة.

من جانبه تجمد رصيد أوساسونا عند النقطة 25 في المركز الحادي عشر من جدول ترتيب الليجا.