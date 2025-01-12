 مقتل 16 شخصا وفقدان 16 آخرين بينما تحاول فرق الإطفاء السيطرة على حرائق لوس أنجلوس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل 16 شخصا وفقدان 16 آخرين بينما تحاول فرق الإطفاء السيطرة على حرائق لوس أنجلوس

لوس أنجلوس - أ ب
نشر في: الأحد 12 يناير 2025 - 9:46 م | آخر تحديث: الأحد 12 يناير 2025 - 9:46 م

سعى رجال الإطفاء، اليوم الأحد، إلى تحقيق مزيد من التقدم في مكافحة حرائق الغابات التي أسفرت عن مقتل 16 شخصا في منطقة لوس أنجليس، فيما حذر خبراء الأرصاد مجددا من أحوال طقس خطيرة مع عودة الرياح القوية هذا الأسبوع.

وقالت السلطات إن 16 شخصا على الأقل أصبحوا في عداد المفقودين، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد.

وأصدرت هيئة الأرصاد الوطنية تحذيرات من الدرجة الحمراء بشأن ظروف حرائق شديدة حتى يوم الأربعاء القادم، مع رياح متواصلة بسرعة 50 ميلا في الساعة (80 كيلومترا في الساعة) وهبات عواصف في الجبال تصل سرعتها إلى 70 ميلا في الساعة (113 كيلومترا في الساعة).

وتسببت الحرائق في لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا أيضا في اندلاع النيران في 38000 فدان وإتلاف ما لا يقل عن 10000 مبنى.

وقال عمدة المقاطعة،أول أمس ، إن أوامر الإخلاء صدرت لأكثر من 166000 شخص.
وكشفت صحيفة واشنطن بوست أن خسائر الحرائق في لوس أنجليس تصل لـ 150 مليار دولار.

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