أعلنت دار ريشة للنشر والتوزيع عن إصدارها كتاب «كمال الطويل.. طيب يا صبر طيب» للكاتب سعيد الشحات، وذلك خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57.

وجاء في تقديم الكاتب للكتاب:

"يعد هذا الكتاب الثالث لي في «السِيَر» مع «دار ريشة للنشر والتوزيع»، وبعد كتابي «محمد رشدي.. موال أهل البلد غنوه»، و«عمار الشريعي.. سيرة ملهمة»، ومع الحفاظ على نهجي فيهما بالحرص الشديد على التوثيق لكل معلومة ورأي، وتناولي لأصحاب السِيَر في سياق الزمن الذي عاش فيه كلٌّ منهم.

طلكن كان جهدي في سيرة كمال الطويل مُضاعَفًا لعدة أسباب؛ أهمها: أن الحديث عن كمال الطويل هو حديث عن زمن يزيد على نصف قرن، كان هو من نجومه مع عمالقة آخرين مثل: أم كلثوم، محمد عبد الوهاب، عبد الحليم حافظ، رياض السنباطي، زكريا أحمد، بليغ حمدي، محمد الموجي، محمود الشريف، نجاة الصغيرة، ليلى مراد، صباح، محمد رشدي، صلاح جاهين، مرسي جميل عزيز، مأمون الشناوي، أحمد شفيق كامل وآخرين، وصلاح عبد الصبور وأحمد بهاء الدين وفتحي غانم وأحمد رجب وإحسان عبد القدوس.

وفي السياسة: جمال عبد الناصر والسادات، وفؤاد سراج الدين وخالد محيي الدين، وأحزاب الوفد والتجمع والعمل، وكل هؤلاء وغيرهم يحضرون بقوة في صفحات هذا الكتاب مرتبطين بأحداث مُهمَّة، أضف إلى ذلك أن أحداثًا عديدة جرت، ووجدت بعضها له روايات مختلفة تبدو متضاربة أحيانًا، مما تطلَّب مني جهدًا في التنقيح والضبط".