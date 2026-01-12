نفى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الشائعات التي انتشرت بشأن تخصيص طائرة للمشاهير والفنانين لمساندة المنتخب المصري بعد تأهله إلى الدور نصف النهائي بكأس أمم إفريقيا 2025.

وقال خلال تصريحات على برنامج «المصري أفندي» المذاع عبر قناة «الشمس 2»، "كلنا في القاهرة وبنشجع من التلفزيون.. وفي ناس بتستغل صور قديمة وبتنزلها.. مفيش الكلام ده خالص على مسئوليتي".

ولفت إلى أنه يؤيد عدم سفر المشاهير تجنبًا لتشتيت لاعبي المنتخب، معبرًا عن تفاؤله بنتائج المبارة القادمة "والله خير ومتفائل جدًا".

ووجّه رسالة للاعبي المنتخب ومدربه الكابتن حسام حسن قائلًا: "مصر أمانة في رقبتكم وأنتم قد الثقة".