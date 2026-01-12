البابا ليو يلتقي بزعيمة المعارضة الفنزويلية في الفاتيكان

أعلن الفاتيكان، في بيان، أن البابا ليو التقى زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام ماريا كورينا ماتشادو، الاثنين.

ولم يتم تقديم معلومات إضافية بعد بشأن الاجتماع الذي أدرج ضمن مواعيد البابا ليوم الاثنين في بيان يومي للفاتيكان، ولم يكن مدرجاً في بيان سابق لجدول أعمال البابا، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

ودعا ليو، أول بابا أمريكي للفاتيكان، إلى بقاء فنزويلا دولة مستقلة بعد اعتقال القوات الأميركية للرئيس نيكولاس مادورو بأوامر من الرئيس دونالد ترمب.

وفي خطاب حول السياسة الخارجية، الجمعة، ندد البابا ليو باستخدام القوة العسكرية وسيلة لتحقيق الأهداف الدبلوماسية، ودعا إلى حماية حقوق الإنسان في فنزويلا.

وكانت السلطات الموالية لمادورو قد منعت ماتشادو من الترشح في الانتخابات العامة الفنزويلية لعام 2024.