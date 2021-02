جوارديولا مدرب شهر يناير بالدوري الإنجليزي

توج بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بجائزة مدرب شهر يناير بالبريميرليج.

وشهدت قائمة المتنافسين على جائزة مدرب شهر يناير بالدوري الإنجليزي سباقًا شرسًا بين الرباعي بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، ومايكل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، وديفيد مويس، المدير الفني لوست هام يونايتد، وجراهام بوتر، المدير الفني لبرايتون.

ونجح جوارديولا في حصد جائزة مدرب الشهر لصالحه بعدما قاد مانشستر سيتي لتحقيق الفوز في 6 مباريات ولم يتعادل أو يخسر في أي مباراة، وأحرز السيتي 16 هدفًا، وتلقت شباكه هدف وحيد.

وقاد جوارديولا مانشستر سيتي لصدارة البريميرليج برصيد 50 نقطة ويتبقى له مباراة أقل عن أقرب منافسيه مانشستر يونايتد الوصيف بـ45 نقطة، وليستر سيتي صاحب المركز الثالث بـ43 نقطة، وليفربول صاحب المركز الـ4 برصيد 40 نقطة.

🤩 𝐒𝐈𝐗 matches, 𝐒𝐈𝐗 wins 🤩@ManCity boss Pep Guardiola is your @BarclaysFooty Manager of the Month for January#PLAwards pic.twitter.com/KjFVkFr1BK