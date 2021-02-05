رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد يصل إلى طبرق لإجراء مشاورات

‏وصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد، محمد المنفي إلى طبرق، لإجراء مشاورات، وذلك حسبما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، صباح اليوم الجمعة.



وكانت ممثلة الأمم المتحدة الخاصة لليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، قد أعلنت فوز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد دبيبه بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى كل من موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، وذلك بعد فوز القائمة التي تضم أسماءهم بتسعة وثلاثين صوتا من الأصوات خلال الانتخابات التي جرت بين أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انعقد بالقرب من جنيف في سويسرا.