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رئيس الحكومة التونسية: الأزمة السياسية الحالية تعطل مصالح الدولة

رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي
رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي
أ ش أ
نشر في: الجمعة 12 فبراير 2021 - 3:59 م | آخر تحديث: الجمعة 12 فبراير 2021 - 3:59 م

قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، اليوم الجمعة، إن الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، وعدم دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية تسببت في تعطيل كبير للمرافق العامة ومصالح الدولة، وإن الأمر "لم يعد يحتمل الانتظار".

وأضاف المشيشي -في تصريحات على هامش إشرافه على توزيع جوائز مسابقات الابتكار في الصناعات التقليدية لعام 2020 بالديوان الوطني للصناعات التقليدية بولاية منوبة التونسية- إنه لن يستقيل، وقال "أنا جندي في خدمة البلاد وعلي واجب تجاه الدولة ومؤسساتها".

وشدد على أن اختصاص فض مثل هذه الإشكاليات يعود إلى المحكمة الدستورية، وأوضح أنه آن الأوان لتركيز هذه المحكمة وتدارك التأخير الحاصل في الغرض، وفتح النقاش مع مختلف مكونات الأطياف السياسية والبرلمانية لتسريع مسار تركيزها.

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